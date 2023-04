Mercato : Les trois buteurs qui font rêver l’OM

Arnaud De Kanel

Grâce à sa victoire sur le fil face à l'OL, l'OM est en bonne posture pour se qualifier pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League. Le club phocéen espère y faire meilleure figure et enfin sortir des poules. Pour cela, il faudra se renforcer dans le secteur offensif. Trois buteurs sont ciblés.

La saison n'est pas encore terminée que les dirigeants marseillais préparent déjà la prochaine. Malgré le recrutement historique de Vitinha cet hiver, l'OM souhaite toujours s'offrir un attaquant. Le Portugais commence à s'acclimater mais le club phocéen veut densifier son effectif et alors qu'il a pour habitude de faire son marché en Italie, Pablo Longoria scrute cette fois-ci la Ligue 1. Trois révélations de notre championnat seraient dans le viseur d'un OM rêveur et qui risque d'avoir du mal à parvenir à ses fins.

Le LOSC peut dicter le mercato de l'OM

Un club risque de poser problème à l'OM lors du prochain mercato et il s'agit du LOSC. Les Dogues visent une vente record de 80M€ avec Jonathan David et ils auront donc énormément de liquidités pour le remplacer. Ainsi, Ludovic Obraniak révélait sur Prime Vidéo que le club nordiste aimerait s'attacher les services d'Elye Wahi, piste commune de l'OM qui lorgne toujours sur l'attaquant montpelliérain après avoir tenté sa chance cet hiver. Laurent Nicollin en attend pas moins de 30M€, ce qui pourrait freiner l'OM.



Mais ce n'est pas le seul attaquant que les deux clubs s'arrachent. En effet, d'après les informations de Foot Mercato , Lille et Marseille suivent attentivement Folarin Balogun. L'attaquant anglais se verrait bien rester en Ligue 1, lui qui devrait être vendu par Arsenal l'été prochain, et ne serait pas insensible aux intérêts des deux clubs français. L'OM possède malgré tout un avantage puisque Folarin Balogun a été impressionné par l'ambiance du Vélodrome. Mais encore une fois, l'aspect financier sera déterminant.

Le rêve Openda