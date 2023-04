«Il y a mieux à faire» : Ce cadre de l’OM annonce la couleur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au lendemain de la victoire brillante du RC Lens contre l’AS Monaco, l’OM a récupéré sa deuxième place en allant gagner sur la pelouse de l’OL. Une victoire obtenue dans les dernières secondes grâce à un but contre son camp de Malo Gusto. Jonathan Clauss, qui a été maladroit dans les derniers mètres, est revenu sur sa prestation en demi-teinte.

Depuis 2007, l’OM n’avait pas gagné le moindre match sur la pelouse de l’OL. Mais cette saison est différente pour le club olympien. Marseille a battu le PSG au Stade Vélodrome, ce qui n’était pas arrivé depuis 11 ans. Igor Tudor et ses joueurs ont donc choisi de faire tomber cette terrible série à Lyon. Après un match globalement dominé, l’OM l’a emporté sur un but contre son camp de Malo Gusto dans les ultimes secondes de la rencontre.

Clauss décisif… mais maladroit

Un succès précieux pour l’OM, même si le match aurait bien pu tourner dans l’autre sens. Avant de marquer sur ce coup du sort, Marseille a eu beaucoup d’occasions mais a surtout beaucoup gâché. Jonathan Clauss en tête de liste. Le piston marseillais, aligné à gauche dimanche soir, a souvent fait les mauvais choix dans les derniers mètres, même s’il a été décisif sur le premier but. Clauss est aussi tombé sur un Anthony Lopes en état de grâce. Après la victoire de l’OM, l’ancien joueur du RC Lens est revenu sur sa prestation.

«Je dois peut-être faire plus l’égoïste»