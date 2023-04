L’OM réalise un coup énorme, il s’enflamme totalement

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après 16 années sans victoire à Lyon, l’OM est allé l’emporter au Groupama Stadium grâce à un but inscrit dans les ultimes secondes de la rencontre. Une victoire précieuse qui permet à Marseille de retrouver sa place de dauphin. Jonathan Clauss n’a pas caché sa joie après le succès marseillais.

C’est un succès très précieux que l’OM est allé décrocher dimanche sur la pelouse de l’OL. 3ème au coup d’envoi après la victoire étincelante de Lens contre Monaco, Marseille n’avait pas vraiment le droit à l’erreur. Cengiz Ünder a ouvert le score avant la mi-temps mais derrière, l’OM a vendangé et l’OL en a profité pour égaliser. Finalement, alors que Marseille n’était presque plus dangereux, Lyon s’est sabordé tout seul et Malo Gusto, buteur contre son camp, a offert la victoire à l’OM.

«Je pense que c'est mérité quand même»

« J'étais vraiment très proche ! De toute façon, avec tout ce que j'ai raté ! (rires) Sinon oui, j'étais encore bien placé, mais il me l'enlève des pieds, pas de chance pour eux, ils étaient un peu trop (dans la surface). Ça fait cafouillage et but, tant mieux. Je pense que c'est mérité quand même, on a fait un gros match, on est très content du résultat. Ça nous met sur le bon chemin pour la suite », a déclaré Jonathan Clauss en zone mixte après la rencontre.

Grande joie pour l’OM