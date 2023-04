Grosse surprise à l’OM, il fait une révélation

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur dimanche dernier sur la pelouse de l’OL au bout du suspense, l’OM a récupéré sa deuxième place. Igor Tudor peut souffler, lui qui avait décidé de titulariser Leonardo Balerdi à la place de Chancel Mbemba, un choix qui a surpris. L’international argentin s’est expliqué en fin de rencontre.

Au lendemain de la victoire étincelante du RC Lens contre l’AS Monaco, l’OM n’avait d’autre choix que de battre l’OL pour récupérer sa deuxième place. Malgré un début de match timide, l’OM a repris confiance et a ouvert le score juste avant la mi-temps. Alexandre Lacazette égalisera à l’heure de jeu avant que Malo Gusto, entré en jeu quelques minutes plus tôt, ne marque contre son camp dans les ultimes secondes et offre la victoire à Marseille.

Balerdi plutôt que Mbemba, le choix qui surprend

Un succès plus que précieux pour l’OM qui enchaîne après avoir pris les trois points contre l’ESTAC. Igor Tudor a savouré cette victoire, lui qui a une nouvelle fois fait des choix forts avec Leonardo Balerdi titulaire à la place de Chancel Mbemba.

«Chancel m’a donné de la confiance avant le match»