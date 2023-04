Il fait une énorme annonce, l’OM va adorer

Hugo Chirossel

Gravement blessé en novembre dernier juste avant la Coupe du monde, Amine Harit est toujours en phase de reprise. L’international marocain a récemment repris la course et a également retouché le ballon. Le milieu offensif de 25 ans ne devrait pas rejouer d’ici à la fin de la saison, mais est de plus en plus proche d’un retour, comme il l’a confié sur les réseaux sociaux.

Juste avant la Coupe du monde en novembre dernier, l’OM se déplaçait sur la pelouse de l’AS Monaco. Une rencontre remportée par les Olympiens (2-3), mais qui avaient perdu Amine Harit jusqu’à la fin de la saison. En effet, l’international marocain, qui devait se rendre au Qatar afin de disputer la Coupe du monde avec les Lions de l’Atlas , a été gravement touché au genou, dans un duel avec Axel Disasi.

Harit sur le chemin du retour

Un moment très difficile pour Amine Harit, comme il l’avait confié sur les réseaux sociaux : « Comme vous pouvez l'imaginer, au-delà de la douleur physique, c'est difficile de réaliser que le rêve d'une Coupe du monde s'envole à quelques heures de le vivre. Mais comme je l'ai dit en conférence de presse peu de temps avant le match, pour nous qui sommes croyants c'est le destin, et je l'accepte. Je souhaite aux Lions (sélection marocaine) le plus beau des parcours dans la compétition, et je sais que mes frères nous feront honneur . » Il avait également tenu à prendre la défense d’Axel Disasi : « Je veux le dire ici comme je lui ai déjà dit en privé : je n'en veux pas un instant à Axel. C'est une action de jeu banale où on joue le ballon tous les deux, il n'y a rien d'intentionnel. Ce qu'il a subi sur les réseaux est inacceptable et j'en suis désolé . »

« Tous les jours un peu plus proche Al Hamdoulilah »