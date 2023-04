Un ancien de l’OM se paye Messi et Ronaldo !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Considéré comme l’un des plus gros talents du football italien, Mario Balotelli a une carrière frustrante. L’actuel attaquant de Sion a brillé en Ligue 1, avec l’OGC Nice mais aussi l’OM. Depuis, Balotelli s’est un peu éclipsé des projecteurs. Un regret pour celui qui estime qu’il aurait pu rivaliser pour le Ballon d’Or avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

A l’été 2018, le feuilleton Balotelli aura duré des semaines. Finalement, l’attaquant italien, qui souhaitait rejoindre l’OM, restera à l’OGC Nice pour six mois de plus. Avant de signer à Marseille au mercato hivernal… Largué au classement, l’OM décrochera tout de même une cinquième place au bout du suspense. Un moindre mal.

Trajectoire étonnante pour Balotelli

Mario Balotelli aura fait son travail pendant ces six mois. Depuis, la carrière de l’international italien a pris une drôle de tournure, il joue actuellement à Sion, en Suisse. Une drôle de trajectoire pour celui à qui l’on promettait les sommets.

Meilleur que Ronaldo et Messi ?