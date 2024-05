PSG : Mbappé va régler ses comptes ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a inscrit 43 buts en 45 matchs disputés avec le PSG cette saison. Néanmoins, son implication dans le jeu et son attitude sont remises en question ces derniers temps. Critiqué pour sa demi-finale aller de Ligue des champions à Dortmund (0-1), Mbappé va remettre l’église au centre du village selon Mohamed Sissoko.

Comme ce fut le cas face au FC Barcelone en quart de finale aller de cette édition de la Ligue des champions le 10 avril dernier (2-3), Kylian Mbappé n’a pas vraiment été en vue sur la pelouse du Borussia Dortmund le 1er mai. Hormis sa tentative repoussée par le poteau de Gregor Kobel, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a pas eu un impact suffisamment conséquent sur la rencontre.

«Il va falloir qu’il mette son ego de côté et qu’il soit cohérent par rapport à la communication»

Ce qui lui a notamment valu les critiques du champion du monde 98 Emmanuel Petit sur les ondes de RMC vendredi soir dans le cadre de l’émission Rothen s’enflamme . « Mbappé balade son spleen sur le terrain en disant « Gneugneu, je ne joue pas à mon bon poste ». Il a dit « moi je veux jouer ici, pas ailleurs, bla bla bla ». Lui aussi, il va falloir qu’il mette son ego de côté et qu’il soit cohérent par rapport à la communication. Il dit : « je donnerai tout pour le PSG, je veux partir en bons termes ». Mais avec ses états d’humeur envers ses coéquipiers, encore contre Dortmund, excuse-moi, mais toi aussi tu vas devoir te remettre en question ».

Départ de Mbappé : Problème au PSG, ce transfert est relancé ? https://t.co/nDeQM2OilM pic.twitter.com/ObfyLVUn50 — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

«Il montre tout le temps que : « je suis le meilleur et je vais vous montrer que c’est moi le numéro un»».