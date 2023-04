De gros coups de gueule poussés au FC Nantes

Arnaud De Kanel

La Coupe de France a rendu son verdict et le vainqueur n'est pas le FC Nantes. Les Canaris se sont lourdement inclinés face à Toulouse sur le score de 5 buts à 1. Une telle humiliation en finale devant la France entière est inacceptable. Alban Lafont, Nicolas Pallois et Jean-Charles Castelletto n'ont pas mâché leurs mots.

Le FC Nantes a sombré samedi soir en finale de la Coupe de France face à Toulouse. Les hommes d'Antoine Kombouaré n'ont pas existé et ont lourdement chuté (5-1). Le coach nantais était abattu en conférence de presse, ses joueurs aussi.

Castelletto attend une prise de conscience

Au micro du diffuseur de la rencontre, Jean-Charles Castelletto s'est projeté sur les derniers matchs qu'il reste à disputer. Le défenseur a mis en garde ses coéquipiers. « On est passés à côté de notre match. C’est même pire je vais vous dire. Au bout de 10 ou 15 minutes, il y a déjà 2 à 0 sur 2 coups de pied arrêtés. On prend des buts comme ça en ce moment, on le savait que fallait être vigilant sur coups de pied arrêtés. Au final, on prend 2 buts. Au final, on perd. Aujourd’hui l’envie, elle n’y était pas. On joue une finale, on joue pour nos familles, mais rien n’a donné aujourd’hui. J’espère que ça sera une grosse gifle aujourd’hui. J’espère qu’on a bien conscience, qu’on a bien compris qu’aujourd’hui, on n’est pas une bonne équipe. Il va falloir qu’on prenne conscience qu’on n’est pas tous à notre niveau et qu’on doit vite se mettre au niveau et aller chercher avec envie et détermination. On utilise souvent le mot famille, mais aujourd’hui, on n’était pas une famille. »

«On n'a pas joué le match», estime Pallois

De son côté, Nicolas Pallois regrette le non-match des Nantais. « On n'a pas été bons. On n'a pas joué le match. Donc on a pris une claque. C'est dommage d'être arrivé là et de ne pas jouer le match. Les supporters étaient là mais nous, on est passés à travers. Il y a eu deux coups de pied arrêtés, deux buts. Derrière, on prend le feu. Il faut oublier très vite, aller chercher le maintien le plus rapidement possible. On était bien pendant 2 jours tous ensemble. Je ne peux pas l'expliquer... Il faut oublier. Ce soir, ça fait mal. On n'a pas été bons, tout simplement », a-t-il lâché en zone mixte.

«Il y a un grand sentiment de honte»