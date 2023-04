Finale de la Coupe de France : Faites le quiz sur l’histoire du FC Nantes

La rédaction

Parmi les grands clubs français ayant les plus gros palmarès du football hexagonal, le FC Nantes fait un peu figure d’exception, sachant qu’il n’a jamais eu une équipe ayant écrasé le championnat de France pendant plusieurs années, mais qu’en revanche, il a gagné régulièrement dans son histoire, la dernière décennie mise à part.

Dans la liste des quelques grands clubs français ayant remporté plus de cinq titres de champion de France, le FC Nantes fait figure, avec l’AS Monaco, d’anomalie. En effet, là où la plupart des grands clubs français ont connu une très grande période au cours de laquelle ils ont remporté une grande partie de leur palmarès (entre la fin des années 60 et le tout début des années 80 pour l’AS Saint-Etienne, les années 80 pour les Girondins de Bordeaux, entre la fin des années 80 et le milieu des années 90 pour l’Olympique de Marseille, les années 2000 pour l’Olympique Lyonnais), le FCNA n’a lui jamais connu de périodes où il a dominé le football français, mais il a en revanche régulièrement gagné dans son histoire, si l’on excepte bien sûr les vingt dernières années, où les Canaris sont un peu sortis du top niveau français, malgré le succès en Coupe de France l’été dernier.

Peu de grands parcours européens

De même, et ce n’est pas sans rapport avec le constat précédent, le FC Nantes, comparativement à des clubs comme l’ASSE, l’OM, l’OL ou le Paris Saint-Germain, a moins performé au top niveau européen. Certes, le FCNA a tout de même réalisé un très beau parcours au niveau de la C1, comme il a été aussi loin une saison en Coupe des coupes, mais son palmarès global en Coupe d’Europe reste en deçà des clubs précités. Le fait que le club canaris n’ait jamais eu une équipe en situation de survoler le championnat de France plusieurs années de suite se retrouve logiquement au niveau de son palmarès européen.

La raison de cette absence de domination sur la durée trouve son explication de manière assez simple : le FC Nantes a toujours été un club formateur. Aussi, lorsque sortait une grande génération, elle n’avait pas forcément le temps de durer, étant alors très convoitée par des clubs plus fortunés. Cette dimension a indéniablement joué à partir des années 80, le football devenant alors de plus en plus dépendant de l’aspect financier. Quant aux années 70, le FCNA n’est pas parvenu à les dominer car il avait alors en face de lui un géant : l’ASSE.