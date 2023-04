Ça se tend au FC Nantes, un gros départ à prévoir

Thibault Morlain

Alors que la fin de saison approche, du côté du FC Nantes, de plus en plus de questions se posent sur Antoine Kombouaré. L’entraîneur kanak est en fin de contrat et pour le moment, une prolongation semble encore loin. D’ailleurs, la tendance serait de plus en plus à un départ pour Kombouaré, d’autant plus que les relations seraient loin d’être les meilleures avec son président, Waldemar Kita.

Proche de quitter le FC Nantes l’été dernier, Antoine Kombouaré avait finalement choisi de continuer avec les Canaris et de respecter sa dernière année de contrat. Le voilà aujourd’hui en finale de Coupe de France, se battant pour réaliser le doublé après la victoire en 2022. En parallèle, c’est plus compliqué pour le FC Nantes qui lutte pour éviter la relégation en Ligue 2. C’est donc dans ce contexte que l’avenir de Kombouaré fait l’objet de nombreuses discussions. En effet, le Kanak est en fin de contrat à Nantes et il est de plus en plus question d’un départ pour l’entraîneur de 59 ans.

« Des relations fraîches avec son président Waldemar Kita »

Partira ? Ne partira pas ? Telle est donc la question pour l’avenir d’Antoine Kombouaré. Tandis que l’entraîneur du FC Nantes se tient prêt à toutes les possibilités, Thomas Doucet, journaliste pour L’Equipe , s’est confié sur la suite pour le technicien des Canaris : « Même en cas de victoire en Coupe et de maintien, ce qui serait considéré comme une saison réussie pour Nantes, l'avenir d'Antoine Kombouaré chez les Canaris paraît incertain. S'il a eu la main sur le dernier mercato, le coach des Canaris entretient des relations fraîches avec son président Waldemar Kita ».

« La question se posera »