PSG : Transfert historique en vue pour Neymar ?

Arnaud De Kanel

Blessé depuis la mi-février et contre absent pour les moments décisifs de la saison, Neymar n'en finit plus de décevoir. En début de saison, il y avait pourtant des motifs d'espoir de le voir réaliser un exercice plein, c'est raté. En dehors, son attitude fait jaser et le PSG se serait enfin résigné à le vendre. Il pourrait devenir la plus grosse vente du club de la capitale.

Le PSG a de grandes chances de perdre Lionel Messi et ne s'opposera pas malgré tout à un départ de Neymar. Le Brésilien a réalisé une première partie de saison exceptionnelle. Il était sans aucun doute le meilleur joueur parisien d'août à novembre. Mais voilà, le numéro 10 est retombé dans ses travers. Surpris par la Croatie en Coupe du monde, Neymar est rentré du Qatar totalement dépité. Il accusait le coup sur le terrain et s'est même gravement blessé face au LOSC mi-février. Neymar avait donc raté le match retour face au Bayern Munich, une nouvelle absence qui passe mal au vu de la somme investie dans son salaire et son transfert. Ainsi, le PSG pourrait le vendre pour une somme record.

Neymar à Manchester United ?

C'est en tout cas ce que rapporte The Sun. Le tabloïd britannique révèle que Neymar pourrait être transféré à Manchester United en cas de rachat du club mancunien par le Qatar. Un transfert qui arrangerait tout le monde, à part Erik ten Hag qui n'aime pas trop les stars, et surtout les caisses du PSG. Il est difficile d'imaginer le club de la capitale laisser filer le Brésilien pour une somme dérisoire. Ainsi, sa vente pourrait rapporter plus de 40M€, le montant de la plus grosse vente de l'histoire du club.

Une vente historique

Le PSG a pour habitude de casser sa tirelire avec les transferts records de Neymar et de Kylian Mbappé. Mais dans le sens inverse, le club de la capitale est beaucoup moins inspiré. La plus grosse vente du PSG est celle de Gonçalo Guedes vers le FC Valence pour 40M€. A la deuxième place du classement on retrouve David Luiz et son transfert à Chelsea pour 35M€. A la troisième place, un nouveau Brésilien et pas des moindres puisqu'il s'agit de Ronaldinho. En 2003, le Barça avait déboursé 32,25M€ pour s'attacher les services de l'esthète. En cas de départ, Neymar devrait bousculer ce classement.

Les 10 plus grosses ventes du PSG

1 - Gonçalo Guedes (40M€)

2 - David Luiz (35M€)

3 - Ronaldinho (32,25M€)

4 - Lucas Moura (28,4M€)

5 - Serge Aurier (25M€)

6 - Blaise Matuidi (25M€)

7 - Javier Pastore (24,7M€)

8 - Yuri Berchiche (24M€)

9 - Giovani Lo Celso (22M€)

10 - Arnaud Kalimuendo (20M€)



