PSG : Le Qatar va payer pour le transfert de Neymar

Alors que le PSG n’avait pas réussi à se débarrasser de Neymar l’été dernier, le club de la capitale devrait à nouveau chercher à exfiltrer le Brésilien dans les semaines et mois à venir. Malgré un contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Neymar pourrait donc voir s’inscrire ailleurs. Reste maintenant à trouver preneur et cela pourrait être possible grâce… au Qatar. Explications.

Cet été, ça devrait énormément bouger au PSG et on pourrait notamment assister à l’explosion de la MNM. En effet, le trio composé de Messi, Neymar et Mbappé pourrait rapidement être de l’histoire ancienne. Alors que l’objectif serait de construire autour du Français, l’Argentin et le Brésilien pourraient eux ne plus être là. Messi est en fin de contrat tandis que Neymar serait encore une fois poussé vers la sortie. Malgré un contrat jusqu’en 2027, l’ancien du FC Barcelone ne semble plus forcément en odeur de sainteté auprès des dirigeants qataris, qui cherchent ainsi à s’en débarrasser lors du mercato estival.

Transfert décidé au PSG, une solution trouvée ? https://t.co/V2Vet3iSKs pic.twitter.com/JokEGovOke — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Un club intéressé par Neymar ?

Déjà l’été dernier, le PSG avait cherché à faire partir Neymar. Le Brésilien était finalement resté au sein de l’effectif de Christophe Galtier. La raison ? Le club de la capitale n’avait pas réussi à trouver preneur pour le numéro 10 parisien. Il faut dire que recruter Neymar est un sacré investissement compte tenu de son salaire et de l’indemnité qu’il faudrait lâcher pour parvenir à un accord avec le PSG. Ça ne s’est donc pas fait l’été dernier, mais voilà qu’une solution pourrait être trouvée pour le mercato à venir.

Le PSG pourrait remercier la Qatar