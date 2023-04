La décision radicale de Neymar pour son transfert au PSG

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Neymar est donc un joueur du PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2027. S'il reste jusqu'à cette date, le Brésilien aura alors passé 10 ans avec le club de la capitale. C'est en 2017 que l'ailier a déposé ses valises à Paris, arrivé de FC Barcelone au terme d'un transfert retentissant. En effet, la planète football a tremblé suite au départ de Neymar pour le PSG, chose qui n'était pourtant pas prévue.

Arrivé en 2011 à la tête du PSG, QSI rêvait de recruter l'un des meilleurs joueurs du monde pour incarner son projet. Le nom de Cristiano Ronaldo a longtemps circulé aux abords du Parc des Princes, mais c'est finalement pour Neymar que le club de la capitale a fait sauter la banque. Dans un été 2017 de tous les records avec également l'arrivée de Kylian Mbappé de l'AS Monaco, le PSG s'est donc offert le Brésilien. Ce dernier a alors été acheté... 222M€, le montant de sa clause libératoire au FC Barcelone, faisant alors de Neymar le joueur le plus cher de l'histoire du football. Un titre qu'il détient encore aujourd'hui.

« Neymar ne voulait pas quitter Barcelone »

A l'époque, il était expliqué que Neymar avait décidé de quitter le FC Barcelone pour le PSG afin de sortir de l'ombre de Lionel Messi pour enfin espérer remporter le Ballon d'Or. Mais voilà que cela serait différent. En effet, Deco a fait certaines révélations sur le transfert de Neymar et initialement, il n'était clairement pas prévu. « Parfois, il se passe des choses dans le football et cela ne dépend pas de la volonté du joueur. Ce que je peux dire c’est que Neymar ne voulait pas quitter Barcelone », a-t-il d'abord expliqué pour le podcast Benja me Mucho .

La faute au Barça ?