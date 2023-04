Le PSG s'enflamme totalement pour le retour de Neymar

Thibault Morlain

Blessé à la cheville et passé par la case opération, Neymar avait débuté sa rééducation au Brésil dernièrement. Mais voilà que le joueur du PSG a récemment retrouvé la capitale française et le groupe parisien. Pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier, qui n'a pas caché sa joie de revoir Neymar au PSG.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que la saison de Neymar est terminé. Blessé à la cheville contre le LOSC, le joueur du PSG a dû se faire opérer. Suite à cela, le Brésilien a débuté sa rééducation. Alors que Neymar se trouvait alors à l'étranger, le voilà maintenant à nouveau avec le PSG.

Un nouveau pote pour Mbappé au PSG ? https://t.co/ZKavtOrYGw pic.twitter.com/mjdaXXBnnn — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

« Un rayon de soleil »

Ce retour de Neymar fait plaisir à Christophe Galtier. Ce vendredi, pour PSG TV, l'entraîneur du PSG a fait passer un énorme message à propos du Brésilien, lâchant : « Neymar est venu nous rejoindre. C'est toujours un rayon de soleil dans un vestiaire. Ça amène des sourire et de la joie, c'est important ».

« Neymar Jr est de retour au Centre d’entraînement »