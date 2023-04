Incroyable, il menace le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n’est plus un secret, le PSG envisage de quitter le Parc des Princes que la Mairie de Paris refuse de vendre. Dans cette optique, le Qatar se serait positionné pour devenir propriétaire du Stade de France ce qui agace de nombreux supporters parisiens, dont Alain Roche qui appelle même à manifester pour que le PSG ne déménage pas.

Le déménagement du PSG prend forme. En effet, face à l’impossibilité de racheter le Parc des Princes, le club de la capitale se serait positionné pour devenir propriétaire du Stade de France. Et cela ne plait pas du tout à Alain Roche.



Alain Roche appelle à manifester contre le PSG

« S’il y a une manifestation contre ce déménagement, je viendrai. C’est complètement épidermique chez moi. Le PSG, c’est le Parc. Point barre. J’espère vraiment que cette erreur ne sera pas commise », lâche l’ancien défenseur du PSG dans les colonnes du Parisien avant de vivement critiquer le Stade de France.

«Ce stade est tellement impersonnel»