PSG : Le Qatar prêt à quitter Paris, une erreur monumentale ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'histoire entre le PSG et le Parc des Princes pourrait prendre fin après 50 ans de vie commune. Désireux de devenir propriétaire de son stade, le Qatar envisagerait de déménager. Ce jeudi, la direction a envoyé un dossier pour racheter le Stade de France, situé à Saint-Denis. Une situation, qui est loin de faire l'unanimité. Qu'en pensez-vous ?

Un changement historique se prépare au PSG. Propriétaire du club parisien, le Qatar est prêt à quitter le Parc des Princes, sa résidence depuis 1974. « Ma première option est de ne pas bouger, mais la ville de Paris nous pousse à le faire. Nous avons dépensé 70 millions d'euros pour améliorer le Parc des Princes, mais ce n'est pas notre stade » avait annoncé Nasser Al-Khelaïfi. Son objectif prioritaire serait de continuer à jouer dans son jardin, mais la Mairie de Paris, propriétaire du Parc des Princes, refuse de lui vendre.

Une bombe frappe le PSG, le Qatar a trouvé son nouvel homme fort https://t.co/CMoyh0vC99 pic.twitter.com/b5wND8Aapu — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Anne Hidalgo répond au PSG

« Ma position est-elle irrévocable? Oui parce que vous savez, on avait ouvert la porte à la possibilité de vendre le stade à notre club. C'est vrai que dans le modèle économique des grands clubs, ils sont presque tous propriétaires et cet argument, on l'a bien sûr regardé (...) Il y a des prix qui doivent être fixés et doivent correspondre au bien. Quand, à l'issue de tout un processus durant lequel on a discuté et essayé d'évaluer ce que pouvait être le prix du Parc des Princes, le club a proposé 38 millions d'euros... je pense que le mot 'ridicule' est celui qui convient » a confié Anne Hidalgo dans un entretien à RFI. Un départ est bien envisagé puisque la Mairie de Paris pense à installer le Paris FC au Parc des Princes selon les informations du 10Sport.com.

Le PSG candidat au rachat du Stade de France

Un nouvel épisode dans le clash qui oppose le Qatar à la direction du PSG. Ce jeudi, la direction parisienne a décidé de passer à l'acte en envoyant un déposant un dossier pour racheter le Stade de France, mis en vente par l'Etat. Un possible déménagement, qui provoque la colère d'anciens du club comme Jérôme Alonzo.

Les anciens du club montent au créneau