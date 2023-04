PSG : Le Qatar veut quitter Paris, un coup de théâtre annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propriétaire du PSG, le Qatar prépare un changement historique. Ce jeudi, la direction a déposé un dossier afin de se porter, officiellement, candidat au rachat du Stade de France. Mais le club parisien n'est pas le seul à vouloir mettre la main sur l'enceinte située à Saint-Denis. Le consortium Vinci-Bouygues se serait porté candidat pour racheter le stade.

Le PSG joue un jeu dangereux. Le club parisien serait prêt à tirer un trait sur une histoire débutée en 1974. Même s'il souhaite évoluer, en priorité, au Parc des Princes, le Qatar n'écarterait pas l'idée d'un déménagement en raison du refus de la Mairie de Paris de céder l'enceinte au club. « Ma position est-elle irrévocable? Oui parce que vous savez, on avait ouvert la porte à la possibilité de vendre le stade à notre club (...) Quand, à l'issue de tout un processus durant lequel on a discuté et essayé d'évaluer ce que pouvait être le prix du Parc des Princes, le club a proposé 38 millions d'euros... je pense que le mot 'ridicule' est celui qui convient » a déclaré la Maire de Paris, Anne Hidalgo.

Le PSG candidat au rachat du Stade de France

Désireux de devenir propriétaire de son propre stade afin de poursuivre son développement et augmenter ses recettes, le PSG pourrait changer d'écrin. Surtout que la Mairie envisage d'accueillir le Paris FC au Parc des Princes selon les informations exclusives du 10Sport.com. L'option Stade de France est devenue concrète ce jeudi. Les responsables du club parisien se seraient portés candidat au rachat de l'enceinte située à Saint-Denis et auraient déposé un dossier. Désormais, une longue phase de concertation s'ouvre. Surtout que le PSG ne serait pas le seul candidat à la concession et à la cession du Stade de France.

Un adversaire de taille est identifié