Zidane, Mourinho… Une catastrophe est annoncée pour le PSG

Annoncés comme les deux principaux candidats pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG la saison prochaine, José Mourinho et Zinédine Zidane seraient dans les petits papiers d'un autre cador européen. Alors que l'avenir de Carlo Ancelotti s'écrit en pointillé, le Real Madrid penserait à ces deux profils pour combler le vide.

Comme annoncé par le 10Sport.com, Christophe Galtier devrait être présent au PSG à la reprise en juillet prochain. Mais le technicien reste menacé, surtout si le club parisien parvient à obtenir l'accord d'un technicien de renom. Les profils de Zinédine Zidane et José Mourinho sont évoqués, mais les liens sont, pour l'instant, inexistants selon nos informations. Par contre, les deux techniciens seraient ciblés par un autre club : le Real Madrid.

Zidane : Les discussions sont lancées, une annonce va tout relancer https://t.co/9f5zyHZo3N pic.twitter.com/f18MlhBTUR — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

Zidane et Mourino dans les plans du Real Madrid

« Deux noms ont été mentionnés ici, divulgués par le Real Madrid lui-même. Mais le club publie les noms pour voir comment les entraîneurs réagissent. L'un est Zinedine Zidane et l'autre José Mourinho. Mais il est clair qu'il y a d'autres candidats. L'un est Xabi Alonso et l'autre Raúl González Blanco » a confié le journaliste Anton Meana. Il faut dire que Carlo Ancelotti, l'actuel coach madrilène, est plus que jamais sur la sellette.

Les doutes subsistent sur l'avenir d'Ancelotti