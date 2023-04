Neymar, Galtier… Toutes les infos du 29 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain.

L'OM contre-attaque pour Tudor

Auteur de bons résultats sur le banc de l'OM, Igor Tudor éveille les convoitises. Ainsi, depuis plusieurs semaines maintenant, il est question d'un intérêt de la Juventus pour le Croate. Mais voilà que le club phocéen n'entendrait pas se laisser faire. Selon les informations de l'Equipe , l'OM envisagerait une prolongation de Tudor, aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2024. Le rendez-vous serait pris à la fin de la saison.



PSG : Une solution trouvée pour le transfert de Neymar

Alors que le PSG cherche encore à se débarrasser de Neymar, une solution pourrait exister. En effet, selon les informations du Sun , le Brésilien pourrait être recruté par Manchester United. Les Qataris sont en course pour racheter les Red Devils et si cette opération venait à se concrétiser, le transfert de Neymar serait alors érigé en priorité dans le nord de l'Angleterre.



FC Nantes : Le départ se rapproche pour Kombouaré

Actuel entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré est en fin de contrat. Quid alors de son avenir ? Les questions se posent, mais voilà qu'un départ semble de plus en plus se préciser. Malgré une nouvelle finale de Coupe de France, les Canaris flirtent avec la relégation et c'est dans ce climat que L'Equipe a expliqué que Kombouaré n'était clairement pas assuré de rester à Nantes.



Galtier va rester au PSG