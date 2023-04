Mercato : Incroyable, le PSG prépare un coup de balai légendaire

Pierrick Levallet

Pour son premier été dans la capitale, Luis Campos a fait un grand ménage dans l'effectif du PSG. Le conseiller football parisien a fait partir de nombreux joueurs en prêt. Mais certains devraient faire leur retour à Paris à l'issue de la saison. De ce fait, Luis Campos préparerait un nouveau coup de balai dans le groupe de Christophe Galtier.

Missionné pour gérer le mercato du PSG l’été dernier, Luis Campos avait fait un grand ménage dans le vestiaire parisien. Le conseiller football parisien avait fait partir plusieurs joueurs en prêt comme Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Eric Junior Dina Ebimbe, Leandro Paredes, Julian Draxler, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa ou encore Mauro Icardi lors du dernier mercato estival.

Campos a fait le ménage au PSG pour sa première année

Mais ce n’est pas tout. Cet hiver, Luis Campos s’est également débarrassé de Keylor Navas, prêté à Nottingham Forest. Mais la fin de saison approche, et la plupart de ces joueurs devraient revenir dans la capitale cet été. Mais le conseiller football parisien ne compterait pas les garder.

Un nouveau coup de balai se prépare

À en croire les informations de Rudy Galetti, Keylor Navas, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum et d’autres ne seraient plus vraiment désirés dans la capitale. De ce fait, leur départ serait très probable lors du prochain mercato estival. Mais ce n’est pas tout. Le journaliste italien indique que Luis Campos serait également à l’écoute des offres pour Carlos Soler et Fabian Ruiz, qui n’ont pas convaincu au PSG cette saison. À voir si le conseiller football parisien arrivera à faire partir tout ce beau monde cet été.