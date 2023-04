Voilà le prochain entraîneur du PSG, c’est la surprise totale !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le prochain entraîneur a de grandes chances d'être... Christophe Galtier. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le technicien devrait conserver son poste malgré une saison moyenne. Ce samedi, la presse espagnole vient confirmer cette information. Il faudrait, désormais, un incroyable retournement de situation pour le voir faire ses valises durant l'intersaison.

Passé par l'ASSE, le LOSC ou encore l'OGC Nice, Christophe Galtier n'a jamais connu un club de la stature du PSG. Ici, tout est plus grand. Le vestiaire, le groupe, mais aussi les critiques et les polémiques. Pour sa première année dans la capitale, le technicien a été servi. Entre ses choix discutés et l'affaire liée à ses propos racistes, Galtier a vécu une première année mouvementée. Mais pas de quoi le décourager, au contraire. Présent en conférence de presse il y a quelques jours, l'entraîneur parisien avait évoqué son envie de rester au PSG l'année prochaine, lui qui dispose d'un contrat allant jusqu'en juin 2024.

« Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG » avait confié Galtier devant les journalistes.

Une seconde chance pour Galtier, ça se confirme