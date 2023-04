Coup de tonnerre, une star du Real Madrid annonce la couleur

Thomas Bourseau

Carlo Ancelotti serait susceptible de prendre la porte à la prochaine intersaison si jamais il échouait à remporter les deux titres pour lesquels le club est en lice selon L’Équipe. Flatté par l’intérêt du Brésil, l’Italien ne forcera pas le destin. Explications.

Les entraîneurs se suivent au Real Madrid, mais à certaines occasions, ils reviennent sur leurs pas. Ce fut notamment le cas de Zinedine Zidane entre 2016 et 2021 qui a, par deux fois, été nommé coach du club merengue. Pour succéder à Zidane, le Real Madrid avait rapatrié Carlo Ancelotti en fin de la saison 2020/2021, déjà passé par le club merengue entre 2013 er 2015.

Les conditions sont posées pour la continuité d’Ancelotti à Madrid

Et la mayonnaise a pris puisque le Real Madrid a signé un joli doublé championnat/Ligue des champions la saison passée. Pour ce qui est de cet exercice, la Liga semble être devenue inaccessible en raison de l’avance conséquente du FC Barcelone qui compte 11 points d’avance sur son éternel rival. Le club a son destin entre ses mains en Ligue des champions et est candidat à sa propre succession. L’Équipe annonce ce samedi qu’Ancelotti se devrait de remporter les deux compétitions dans lesquelles le Real Madrid est encore en lice : la C1 et la Coupe du roi. Sinon, il serait remercié.

Ancelotti flatté par le Brésil, mais restera au Real Madrid s’il n’est pas limogé