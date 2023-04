Mercato : Menacé, l’OM prépare une grosse manoeuvre

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, on tremble pour Igor Tudor. Alors que le Croate achève sa première saison sur le banc du club phocéen, ses résultats ne passent pas inaperçus. Depuis quelques semaines, on annonce un intérêt de la Juventus et ça ne fait que se renforcer. Mais du côté de l’OM, on n’a visiblement pas dit son dernier mot pour Tudor.

Pourrait-on assister à un nouveau changement d’entraîneur à l’OM ? L’été dernier, Jorge Sampaoli avait claqué la porte du club phocéen et pour le remplacer, Pablo Longoria était allé chercher Igor Tudor. Un choix payant quand on voit les résultats obtenus avec le Croate. Mais voilà que ce dernier pourrait ne pas s’éterniser à Marseille. En effet, l’intérêt de la Juventus pour Tudor ne cesse de se confirmer.

Un désastre à 415M€ annoncé pour McCourt à l’OM https://t.co/UTAqDS6BsY pic.twitter.com/BtRCORPZB3 — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Une prolongation pour Tudor ?

Après seulement un an, Igor Tudor pourrait donc quitter l’OM. Selon L’Equipe , le club phocéen ne retiendra pas le Croate en cas de bonne offre pour racheter sa deuxième année de contrat. Mais voilà, à Marseille, on veut continuer avec Tudor. Ainsi, le quotidien sportif explique qu’une prolongation de contrat serait également envisagée pour l’entraîneur de l’OM.

Rendez-vous à la fin de la saison

Aujourd’hui à l’OM, Igor Tudor est sous contrat jusqu’en 2024. Cette histoire pourrait alors s’étendre encore un peu dans le temps, mais ce ne serait pas un sujet pour le moment. Il est ainsi précisé qu’une prolongation de Tudor ne sera abordée qu’après la saison. Affaire à suivre…