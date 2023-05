FC Nantes : Après la Ligue 2, ce dossier qui pourrait enfoncer encore plus Waldemar Kita…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A quelques heures d’affronter Brest, pour la survie du club en Ligue 1, le FC Nantes tremble. La crainte de voir le club descendre à nouveau est là, dans une saison où les quatre dernières équipes seront condamnées, sans barrage. Et en marge de cette situation sportive délicate, Waldemar Kita pourrait assister, à distance, à un transfert XXL dans quelques semaines. Celui d’un joueur qu’il a laissé partir libre et dont la valeur approche aujourd’hui les 100 millions d’euros.

A peine le temps de digérer la cinglante défaite en Coupe de France contre Toulouse (5-1), le FC Nantes est de retour aux affaires, en Ligue 1. Les Canaris se déplacent à Brest, ce mercredi (21h), pour le match le plus important de l’année. Les Brestois, 17e, peuvent enfoncer un peu plus des Canaris qui filent tout droit vers la Ligue 2. Une situation sportive délicate pour Waldemar Kita, plus que jamais cible des critiques des supporters nantais.

Kita, l’ennemi du public n°1

Président d’un club qui ne l’a jamais soutenu, Waldemar Kita n’a pas réussi à gagner le cœur de ses supporters malgré la Coupe de France remportée en 2022 et le retour sur la scène européenne. Avant la seconde finale de Coupe de France, certains supporters indiquaient même préférer le départ de Waldemar Kita à une victoire contre Toulouse… Ennemi du public, n°1, l’homme d’affaire sait qu’une descente en Ligue 2 sera inévitablement une nouvelle guerre avec les supporters.

Kolo Muani, la goutte d’eau

Pour ne pas arranger la situation d’un Waldemar Kita aujourd’hui très esseulé à Nantes, un dossier pourrait lui remettre la tête sous l’eau dans quelques semaines. Il porte le nom d’un de ses anciens joueurs : Randal Kolo Muani. Avec son fils, Franck, Waldemar Kita n’a pas réussi à trouver d’accord pour le conserver. Résultat, l’attaquant a quitté le nid, non sans recevoir quelques commentaires « fracassants » du grand patron. Exemple, en mai 2021 : « Kolo Muani a marqué 9 buts en 37 matchs. Puisque vous vous intéressez beaucoup plus au foot que moi, sachez qu’un bon avant-centre doit marquer au minimum 15 buts, si ce n’est plus ». Avec 21 buts et 12 passes décisives avec Francfort cette saison, RKM semble faire partie des « bons attaquants ».

100 millions d’euros en vue

Après avoir quitté le FC Nantes pour zéro euro à l’été 2022, un an plus tard, Randal Kolo Muani pourrait offrir une seconde réponse à Waldemar Kita. Comme révélé par le10sport.com, quatre clubs sont aujourd’hui positionnés sur lui pour l’été qui arrive. Le PSG, Manchester United, le Bayern Munich et depuis peu le Real Madrid s’intéressent à lui. Quatre grands d’Europe prêts à s’aligner sur les exigences financières de Francfort, à savoir 100 millions d’euros. De 0 à 100 en moins d’un an, sacré bolide. Un camouflet de plus au programme pour ce bon vieux Waldemar…