PSG : Surprise après le mercato, il n’en revient pas

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après être passé tout proche d’un départ en prêt lors du dernier mercato estival, Warren Zaïre-Emery avait finalement été retenu par Christophe Galtier qui lui a offert un temps de jeu régulier cette saison en équipe première du PSG. Et le jeune milieu de terrain affiche un discours enthousiaste à ce sujet.

Titularisé par Christophe Galtier dimanche soir lors du déplacement du PSG à Troyes (victoire 3-1), Warren Zaïre-Emery a confirmé qu’il avait intégré, du haut de ses 17 ans, à part entière la rotation en équipe première. Une belle récompense pour le jeune milieu de terrain, qui avait pourtant été tout proche de quitter le PSG en prêt pour le RC Lens l’été dernier avant que Galtier ne le retienne in-extremis.

EXCLU @le10sport : Deux monstres européens s’attaquent à Bitshiabu (PSG) https://t.co/4XjBGDorA7▶️ Confirmation des infos de @lequipe : Il y a bien Francfort et Dortmund ▶️ Confirmation des infos de @RMCsport : Il a bien changé d’agent (Jorge Mendes le représente▶️ Deux… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 8, 2023

« Je n’aurais jamais vécu ça »

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la victoire du PSG dimanche, Zaïre-Emery a d’abord évoqué les multiples polémiques extrasportives auxquelles son club formateur doit faire face. Et il prend ces problèmes avec philosophie : « Dans un autre club, je n’aurais jamais vécu ça. Toutes les semaines, il y a des nouveaux trucs. Reprendre six points, une bonne chose dans le vestiaire ? Oui, on aura une bonne semaine pour bien travailler et ça va faire du bien », confie le jeune milieu de terrain du PSG.

« C’est incroyable »