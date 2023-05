PSG : Galtier change ses plans, un crack savoure

Arnaud De Kanel

Face à l'ESTAC ce dimanche, Christophe Galtier a innové en titularisant Warren Zaïre-Emery au poste de piston droit pour pallier à la suspension d'Achraf Hakimi. Le jeune homme de 17 ans a donc disputé son 27ème match avec le PSG cette saison pour son plus grand bonheur.

En déplacement à Troyes dimanche soir, le PSG a assuré l'essentiel en faisant chuter les Aubois 3 buts à 1 grâce à des buts de Kylian Mbappé, Vitinha et Fabian Ruiz. Christophe Galtier devait faire avec une multitude d'absents et cela a profité à Warren Zaïre-Emery, titularisé au poste de piston droit. Encore très bon, le milieu de terrain de formation se réjouit de jouer autant avec son club.

Le match abouti de Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery a réalisé un match plein face à l'ESTAC récompensé d'un 7 dans le quotidien L'Equipe . Il a parfaitement su contenir les montées de Yasser Larouci alors qu'il ne jouait pas à son poste de prédilection. Cela ne l'a visiblement pas dérangé.

«Je n'aurais jamais pensé jouer autant»