Haaland peut toucher le jackpot, Mbappé va enrager

Pierrick Levallet

La planète football tient probablement sa prochaine grande rivalité avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Déjà considérés comme certains des meilleurs joueurs du monde, le Français et le Norvégien se livrent un duel éloigné. Le buteur de Manchester City semble néanmoins mieux engagé dans la course aux titres cette saison. Il pourrait d'ailleurs empocher un joli pactole sous certaines conditions.

Après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le monde du football tient possiblement sa prochaine grande rivalité. Depuis un petit bout de temps maintenant, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont régulièrement opposés par les fans du ballon rond. Les deux attaquants, jeunes et impressionnants, se livrent un duel éloigné pour les plus grands trophées. Et cette saison, le buteur norvégien est bien mieux engagé que la star du PSG dans les compétitions.

Plusieurs primes attendent Haaland à Manchester City

Comme le rapporte MARCA , Erling Haaland pourrait bien toucher quelques primes à Manchester City en fin de saison. En cas de sacre en Premier League, le Norvégien empochera 1,1M€. À cela, il faut ajouter 400 000€ supplémentaires en cas de victoire en finale de FA Cup face à Manchester United, puis 400 000€ s’il remporte le Soulier d’Or.

Des bonus liés au Ballon d'Or et à la Ligue des champions

Enfin, s’il rafle le Ballon d’Or et la Ligue des champions, Erling Haaland pourrait toucher 2,2M€ en plus. Au total, ce serait 4,1M€ qui attendraient le buteur de Manchester City. En plus de faire enrager Kylian Mbappé s’il venait à gagner la Ligue des champions et le Ballon d’Or avant lui, Erling Haaland aura le droit à un joli pactole si les conditions sont réunies. À suivre...