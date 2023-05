EXCLU - Mercato : Deux monstres européens débarquent pour un titi du PSG !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans la droite lignée de Presnel Kimpembe, El Chadaille Bitshiabu se fait une petite place dans l’effectif du PSG depuis le début de la saison. A 17 ans, ce pur produit de la formation parisienne monte en puissance et ses performances ne passent pas inaperçues. S’il est exact que les clubs allemands sont déjà à ses trousses, deux autres écuries anglaises sont également de la partie. Et pas n’importe lesquelles…

Avec Warren Zaïre Emery, El Chadaille Bitshiabu est l’une des révélations de la saison 2022-2023. Si la formation parisienne aurait pu éclore dans un contexte plus porteur, tant sportivement qu’en dehors avec les nombreuses polémiques en tout genre, l’émergence des titis reste un des rares motifs de satisfaction. Et s’il reste encore du chemin à accomplir pour le défenseur de 17 ans, il a réussi à se faire une place dans un effectif à forte concurrence. A son poste, Bitshiabu concurrence Marquinhos, Kimpembe, Sergio Ramos et bientôt Skriniar, qui arrive en provenance de l’Inter Milan.

EXCLU @le10sport : Le PSG passe à l’offensive pour Bernardo Silva !🔥 https://t.co/xsUv6mMuqp 🔥 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 7, 2023

Changement d’agent, c’est vrai

Sous contrat jusqu’en juin 2024, El Chadaille Bitshiabu vient de faire un choix très fort en coulisses. Comme révélé très justement par le journal L’Equipe , le Parisien a changé d’agent. RMC Sport évoque Jorge Mendes pour la gestion de ses intérêts, c’est effectivement le cas. Le célèbre agent portugais est aux commandes de la carrière du titi parisien, ce qui relance complètement le dossier. Le PSG doit désormais composer avec Jorge Mendes pour parler de l’avenir de son poulain. Une pépite que Paris souhaite bien évidemment conserver et prolonger.

L’Angleterre fort déjà à la porte