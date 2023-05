Ça chauffe pour lui au PSG, il interpelle le Qatar

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour sa première saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier a vécu une année très mouvementée, autant sur le plan sportif qu’extrasportif. Une situation qui fait couler beaucoup d’encre au sujet de son avenir, mais l’entraîneur parisien a dégagé une tendance claire pour son avenir et annonce qu’il est heureux au club. Suffisant pour convaincre le Qatar ?

En débarquant au PSG l’été dernier en lieu et place de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier s’attendait forcément à vivre une expérience plus agitée que les précédentes avec l’ASSE, le LOSC et l’OGC Nice, notamment sur le plan médiatique. Et il a été plus que servi à ce niveau. En effet, en plus des résultats plutôt décevants sur le plan sportif depuis le début de l’année, le PSG multiplie les polémiques extrasportives, et l’avenir de Galtier fait d’ailleurs couler beaucoup d’encre.

Galtier parti pour rester

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, et contrairement aux nombreuses pistes annoncées dans le viseur des propriétaires qataris ces dernières semaines (Zinedine Zidane, José Mourinho, Thiago Motta), Christophe Galtier devrait, sauf énorme rebondissement de dernière minute, rester sur le banc du PSG la saison prochaine. D’ailleurs, malgré le contexte très pesant et les nombreuses tempêtes médiatiques qu’il a dû affronter, le technicien français a les idées claires pour son avenir.

« Je suis ravi d’être l’entraîneur du PSG »