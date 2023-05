Mbappé - Haaland : Le Real Madrid prépare une folie

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours en course pour glaner une nouvelle Ligue des Champions, le Real Madrid cherche tout de même à renforcer son effectif. Comme l’a annoncé la presse anglaise, Kylian Mbappé est de nouveau ciblé par le club madrilène. Erling Haaland l’est également mais cela ne devrait pas être pour cet été.

Le Real Madrid n’en a pas fini avec ses emplettes. Encore demi-finaliste de la Ligue des Champions cette saison, le club madrilène continue de tutoyer les sommets. Même si le Real aurait pu obtenir un meilleur résultat qu’un match nul contre Manchester City, tout reste à faire et les coéquipiers de Karim Benzema auront à cœur de réaliser une nouvelle prouesse mercredi prochain sur la pelouse de l’Ethiad Stadium. Pendant ce temps, les dirigeants du Real Madrid s’agitent en coulisses.

Mbappé de nouveau dans le viseur du Real Madrid

L’idée de la Maison Blanche est de réaliser un grand mercato. A en croire les informations du Telegraph , le Real Madrid prévoirait de revenir à la charge dès l’été prochain pour Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG sera en fin de contrat en 2024 s’il n’active pas son option. En clair, si Paris veut récupérer une indemnité, c’est cet été ou jamais. Le Real Madrid sait qu’il devra lâcher un joli chèque mais il a déjà prouvé qu’il en avait les moyens.

PSG : La presse anglaise fait une annonce gigantesque sur l’avenir de Mbappé https://t.co/g6G1P3HBp5 pic.twitter.com/fCFyRjJe21 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Haaland aussi, mais pas pour maintenant