PSG : Nouvelle polémique surprise, Galtier répond cash

Auteur d’une première saison compliquée sur le banc du PSG, Christophe Galtier n’avait pas vu son nom apparaître sur la liste des cinq entraîneurs nommés au trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1. Ce vendredi, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice est revenu sur cette décision polémique au vu du classement du club parisien en championnat.

Une polémique est très vite arrivée à Paris. Ce mardi, a été dévoilée la liste des candidats aux trophées UNFP visant à récompenser les différents acteurs du football français. Concernant le prix du meilleur entraîneur de Ligue 1, cinq coachs ont été nommés. Mais Christophe Galtier ne figurait pas parmi cette liste, alors que malgré sa saison compliquée, l’entraîneur parisien risque fortement de mener le PSG vers un 11ème titre de champion de France.

Galtier appelle au respect de ce vote de meilleur entraîneur de Ligue 1

Ainsi, ce sont Paulo Fonseca (LOSC), Igor Tudor (OM), Franck Haise (RC Lens), Philippe Montanier (TFC), et Pascal Gastien (Clermont) qui auront la possibilité de succéder à Bruno Genesio, lauréat l’an passé. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier n’a pas souhaité aller à l’encontre de cette liste, lui qui pour rappel, avait été élu à 3 reprises (en 2013 ex-aequo avec Carlo Ancelotti, et en 2019 et 2021 alors qu’il officiait du côté de Lille). « Un vote à respecter. Il n'y a pas d'explication, simplement un vote fait comme chaque saison. Il faut respecter ce vote. J'ai moi-même voté » , déclare l’entraîneur du PSG.

Christophe Galtier l’affirme, « pas de réaction particulière » après sa non nomination