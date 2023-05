Un attaquant snobe le PSG, l'OM le recale !

Axel Cornic

Le mercato n’a pas encore commencé, mais les routes de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain semblent déjà se croiser. C’est le cas avec Wilfried Zaha, en fin de contrat avec Crystal Palace et qui aurait vraisemblablement été proposé aux deux clubs français… qui ne semblent pourtant pas vraiment intéressés pour le moment !

Ça va bouger en attaque, au PSG comme à l’OM. Avec la fin de la MNM et les nouveaux changements qui s’annoncent à Marseille le mercato va être chaud et les deux clubs pourraient être concernés par les mêmes dossiers. C’est le cas avec Wilfried Zaha, qui selon la presse britannique aurait été proposé au PSG récemment.

Payet - OM : La terrible annonce https://t.co/ENqp6fOzta pic.twitter.com/PkrvuXfswy — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Wilfried Zaha ne veut pas du PSG

D’après les informations de 90min , l’ailier de 30 ans ne serait pas du tout séduit par un avenir au PSG, où il pense qu’il n’aura pas une place de titulaire indiscutable. A l’inverse, il aimerait beaucoup rejoindre l’OM, où il aurait donc une plus grande place pour s’imposer et peut-être même devenir un joueur majeur de l’effectif.

Ça bloque à l’OM