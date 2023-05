Transfert à 50M€ au PSG, une offensive est annoncée

Pierrick Levallet

En plus de Milan Skriniar, le PSG aimerait recruter un autre défenseur central cet été. Dans cette optique, Luis Campos a placé le nom de Kim Min-Jae sur sa liste. Mais le Sud-Coréen aurait également tapé dans l'oeil d'autres clubs européens, dont Manchester United. Les Red Devils auraient d'ailleurs l'intention de passer à l'action prochainement.

Dans le secteur défensif, le PSG a déjà bouclé une arrivée. Milan Skriniar débarquera dans la capitale à l’issue de la saison, lorsque son contrat avec l’Inter expirera. Mais ce ne serait pas suffisant pour Luis Campos, qui aimerait donc faire venir un autre défenseur central au PSG cet été. Dans cette optique, le conseiller football parisien explorerait plusieurs pistes. Il penserait notamment à Kim Min-Jae, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Naples. Le Sud-Coréen a brillé en Serie A cette saison. Le PSG ne serait pas contre le compter dans ses rangs. Mais d’autres clubs se tiendraient à l’affût.

«Kim dispose d'une clause libératoire de 50M€»

« Manchester United est un grand admirateur de Kim Min-Jae de Naples. Ils l'ont observé pendant une grande partie de la saison et ont exploré la possibilité d'un accord depuis la pause de la Coupe du monde. Mais ce n'est pas encore une affaire conclue, et Kim s'est montré très clair en réfutant les spéculations sur un transfert en Premier League, même avant que Naples ne remporte le Scudetto. Je dirais que ce transfert est une possibilité réaliste. Les Spurs et Liverpool se sont également intéressés à Kim » a ainsi révélé Ben Jacobs dans sa chronique pour Caught Offside .

«Manchester United aimerait agir rapidement»