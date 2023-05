PSG : C’est confirmé, le PSG tient son premier renfort

Après une saison en demi-teinte où il n’aura pas souvent eu sa chance, Edouard Michut avait décidé de quitter le PSG pour filer à Sunderland. Une année plus tard, le club anglais a annoncé que le jeune milieu français reviendrait à Paris dès cet été.

Lorsqu’il était l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a souvent été critiqué pour sa faible utilisation des jeunes joueurs. A l’époque, Edouard Michut et Xavi Simons étaient demandeurs de temps de jeu et face à cette situation compliquée, ils ont décidé d’aller voir ailleurs. Prêté à Sunderland, Michut aura joué 24 rencontres cette saison.

Dans un communiqué publié ce mardi, le club anglais a confirmé qu’Edouard Michut reviendrait au PSG cet été. « Il est très respecté par tout le monde à Sunderland AFC, mais après une période de dialogue avec le joueur et ses représentants, toutes les parties ont mutuellement convenu qu'il était préférable de poursuivre d'autres opportunités en ce moment. Nous avons beaucoup apprécié de travailler avec Edou et nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir », a écrit Sunderland.

We can confirm that Edouard Michut will return to Paris-Saint Germain following the end of the 2022-23 campaign. Thank you and best of luck, Edou! 👊