Surprise, une star dit non à l’OM

Thomas Bourseau

Le déclassement de Dimitri Payet est affolant. Passé de capitaine à remplaçant de luxe en l’espace de quelques mois, le milieu offensif ne manquerait pas à l’OM s’il venait à partir selon La Provence. Néanmoins, le principal intéressé recale l’OM et ses ambitions de se séparer de lui.

Dimitri Payet a signé « un contrat à vie » avec l’OM en 2020 pendant l’ère Jacques-Henri Eyraud. Son bail expire en 2024, mais une reconversion au sein du club phocéen est possible pour celui qui s’est dit Marseillais à vie sur les réseaux sociaux. N’étant plus un taulier de l’effectif de l’OM depuis l’arrivée d’Igor Tudor l’été dernier, Payet pourrait-il voir son avenir chamboulé par son actuelle passe délicate ?

Payet poussé vers la sortie ? Il refuse

D’après les informations communiquées par La Provence, on ne cacherait pas au sein de la direction qu’un départ cet été de Dimitri Payet serait une possibilité bien accueillie. En effet, le média explique qu’une séparation entre les deux parties serait bien perçue. Pour autant, le meneur de jeu de l’OM ne partagerait pas cette optique, lui qui souhaiterait poursuivre à l’OM où il va entrer dans l’ultime année de son contrat.

C’est confirmé, l’OM prépare un énorme ménage https://t.co/vAZ8uIXcaI pic.twitter.com/MsMxonp97M — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

«Je veux rester ici, terminer ici»