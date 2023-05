Un transfert à 65M€ se confirme, le gros coup du PSG

Alexis Brunet

Il ne fait aucun doute, que le PSG va être un grand acteur du mercato estival. Le club de la capitale veut recruter à peu près sur chaque ligne. Luis Campos, le conseiller sportif parisien a d'ailleurs passé la vitesse supérieure sur une piste en défense centrale. Un joueur particulièrement convoité.

Lionel Messi pourrait quitter Paris cet été à la fin de son contrat pour rejoindre le FC Barcelone en priorité ou bien Al-Hilal. Un départ important pour le club de la capitale, mais cela pourrait ne pas être le seul. D'autres joueurs qui n'ont pas réussi une grande saison vont peut-être devoir quitter le PSG. On parle par exemple d'Hugo Ekitike, ou bien Carlos Soler, voir Renato Sanches.

La défense, l'autre chantier du PSG

Si l'on parle principalement de l'attaque, il y a de nombreux chantiers préoccupants chez l'actuel leader de la Ligue 1. La défense est particulièrement pointée du doigt cette saison. Très friables, les Parisiens ont encaissé de nombreux buts et personne n'a vraiment trop rassuré à cet étage-là. Nuno Mendes fait bien figure d'exception, mais il est très souvent blessé. Luis Campos sait donc qu'il va devoir aussi recruter des éléments de qualité pour renforcer l'arrière-garde du club francilien.

Kim Min-jae pourrait atterrir à Paris

Milan Skriniar devrait être la première recrue parisienne dans ce secteur-là. Bien qu'actuellement blessé, le Slovaque viendra renforcer la défense parisienne cet été. Mais le PSG pourrait recruter un autre défenseur central de grande qualité, pour mettre encore plus de concurrence dans ce secteur. Selon les informations d'Ekrem Konur, Luis Campos serait très intéressé par l'axial de Naples, Kim Min-jae. Des discussions auraient déjà eu lieu, et le conseiller football serait prêt à payer la clause libératoire du joueur tout juste titré champion d'Italie, qui s'élève à 65M€. Avec la prolongation de Marquinhos et celle possible de Sergio Ramos, il va y avoir embouteillage en défense centrale à Paris.