Messi va fuir le PSG, il dénonce les coupables

Benjamin Labrousse

Lionel Messi disputera face à Auxerre ce dimanche, l’une de ses dernières rencontres sous le maillot du PSG. Le champion du monde argentin ne se dirige pas vers une prolongation de son contrat expirant en juin prochain. Après deux saisons mitigées à Paris, Lionel Messi va donc tenter de trouver un nouveau challenge. L’ancien parisien Ander Herrera a tenté d’expliquer les critiques à l’encontre de La Pulga.

Deux ans après son arrivée à Paris, Lionel Messi semble sur le départ. Mais alors qu’il lui reste uniquement quelques semaines à disputer sous les couleurs du PSG, quel bilan tirer du passage de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire au sein du club français ? Pour beaucoup, l’Argentin n’aura pas réussi à faire passer un cap au club parisien. Pire, ce dernier cristallise le manque d’attitude de certains joueurs de l’effectif.

PSG : Enorme indice sur le prochain club de Messi ? https://t.co/XsaGGEQ0BD pic.twitter.com/FtW0W3BFca — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Ander Herrera « admire » Lionel Messi

Passé par le PSG entre 2019 et 2023, Ander Herrera s’est confié sur sa relation avec Lionel Messi. L’Espagnol transféré cet hiver du côté de l’Athletic Bilbao a côtoyé l’Argentin le temps d’une saison. « J’admirais Leo Messi avant de le connaître et après l’avoir connu, je l’admire encore plus en tant que footballeur et en tant que personne » .

« Les meilleurs de l’équipe reçoivent les critiques », affirme Herrera