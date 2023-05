Transferts : L’OM passe à l’offensive pour un dossier galère

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Prêté par Arsenal sans option d’achat, Nuno Tavares en aura fait voir de toutes les couleurs aux supporters de l’OM. Parfois très bon, souvent agaçant, le latéral portugais ne restera pas la saison prochaine. Cela tombe bien, les dirigeants marseillais ont déjà lancé les recherches pour un remplaçant.

Après le prêt de William Saliba qui aura été un franc succès, l’OM a refait le coup avec Nuno Tavares. Pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, le latéral gauche portugais a rejoint Marseille pour engranger du temps de jeu et de l’expérience. Et Tavares est très vite apparu comme le gros coup du mercato.

Nuno Tavares agace Igor Tudor

Buteur à six reprises en Ligue 1, Nuno Tavares a longtemps compensé ses carences défensives par son talent devant le but. Mais depuis trois mois, le piston gauche de l’OM ne trouve plus le chemin des filets et son attitude pose question. A en croire les informations de RMC Sport , Igor Tudor, qui ne l’a pas convoqué pour le match contre le LOSC, lui reprocherait un manque d’investissement à l’entraînement.

L’OM cherche déjà un remplaçant