Payet, Marquinhos, Alexis Sanchez… Toutes les infos mercato du 20 mai

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Payet n’a pas encore tranché pour son avenir à l’OM

L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur l'avenir incertain de Dimitri Payet, très peu utilisé cette saison par Igor Tudor et sous contrat jusqu'en 2024. Selon le quotidien sportif, le numéro 10 dispose bel et bien d'une offre de reconversion mais ne s'est pas encore projeté aussi loin avec l'OM. Et Valentin Rongier a d'ailleurs évoqué l'avenir incertain de son coéquipier vendredi en conférence de presse : « Franchement, même si j'étais dans la confidence, je ne le dirais pas. Pour moi, il n'est pas encore prêt à arrêter, c'est un compétiteur, ce serait triste de ne plus avoir Dim avec nous », a-t-il confié sur Payet.



PSG : Marquinhos dévoile les coulisses de sa prolongation

Après avoir officialisé vendredi sa prolongation de contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Marquinhos évoque les dessous des négociations dans un entretien accordé à L'EQUIPE : « Pendant toute la période où on a négocié, tout le monde a réfléchi aux différentes options qu'on avait. Pour moi, c'était très clair, très facile. J'ai un lien super fort avec le PSG, de dix saisons. Le club a aussi montré le respect et la confiance qu'il avait pour moi. Ma première option a toujours été de rester, de continuer mon aventure. J'ai toujours des objectifs à aller chercher ici et je ne voulais pas partir sans les accomplir », indique Marquinhos.



OM : Balerdi prend position pour l’avenir d’Alexis Sanchez

Alors que le contrat d'Alexis Sanchez à l'OM arrive à expiration et que son avenir est encore incertain, Leonardo Balerdi a incité son coéquipier à rempiler avec le club phocéen comme il l'avoue dans un entretien à RMC Sport : « Oui je lui ai dit. Mais lui il est très content ici à Marseille. Je ne sais pas ce qu’il fera cet été, mais il est bien, il est heureux, j’espère vraiment qu’on se qualifiera pour la Ligue des champions et ça le motivera encore plus à rester », confie le défenseur de l'OM.



