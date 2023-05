Le PSG signe une star, il vide son sac

Jean de Teyssière

C'était dans les tuyaux depuis quelques mois et c'est désormais officiel : Marquinhos, le défenseur central brésilien du Paris Saint-Germain a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2028. L'occasion pour lui de revenir sur les coulisses de cette prolongation mais également évoquer ses ambitions, notamment celle de remporter la Ligue des Champions.

Présent depuis 10 ans au Paris Saint-Germain, Marquinhos a donc prolongé son contrat avec le PSG. L'ambiance des dernières semaines a reporté cette annonce, car tout était déjà bouclé depuis quelques semaines comme l'avait annoncé le 10Sport.com en février dernier.

« J'ai un lien super fort avec le PSG »

Dans un entretien accordé à L'Équipe , le capitaine et défenseur du PSG, Marquinhos évoque les coulisses de cette prolongation : « Pendant toute la période où on a négocié, tout le monde a réfléchi aux différentes options qu'on avait. Pour moi, c'était très clair, très facile. J'ai un lien super fort avec le PSG, de dix saisons. Le club a aussi montré le respect et la confiance qu'il avait pour moi. Ma première option a toujours été de rester, de continuer mon aventure. J'ai toujours des objectifs à aller chercher ici et je ne voulais pas partir sans les accomplir. »

« Mon rêve : amener le PSG le plus haut possible »