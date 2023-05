OM : Un indice troublant pour le mercato ?

Benjamin Labrousse

Arrivé l’été dernier sur le banc de l’OM, Igor Tudor a réalisé une première saison très intéressante avec le club phocéen. Mais au-delà des résultats, le Croate a su imposer son autorité sur son groupe, n’hésitant pas à parfois effectuer des choix forts. Élément indispensable de son entraîneur, Jordan Veretout a cependant changé d’agent. Danger à venir sur le mercato marseillais ?

Cette saison, l’OM d’Igor Tudor a su compter sur une profondeur d’effectif intéressante pour jouer sur plusieurs tableaux. Le technicien croate aura prouvé qu’il n’hésite jamais à reposer certains joueurs d’un match à un autre. Ainsi, très peu de joueurs du club marseillais sont considérés comme indispensables dans le onze. Pourtant, certains joueurs comme Jordan Veretout n’ont jamais été délogés de leur statut de titulaire.

Jordan Veretout, un cadre de l’OM après seulement une saison

Et pour cause, le milieu international français, arrivé à l’OM l’été dernier en provenance de l’AS Rome, a disputé 35 matchs en championnat sur les 35 possibles. Très régulier, le joueur de 30 ans semble faire partie des plans d’Igor Tudor et du président Pablo Longoria en vue de la saison prochaine.

Veretout change d’agent, transfert en vue ?