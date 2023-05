Une star va signer à l'OM, le vestiaire prend les choses en main

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec l'OM, Alexis Sanchez va faire ses valises et changer de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, Leonardo Balerdi a discuté avec son coéquipier chilien pour tenter de le convaincre de rempiler à Marseille. Reste à savoir si cela portera ses fruits.

A la peine à l'Inter la saison dernière, Alexis Sanchez a trouvé un accord avec les Nerazzurri pour résilier son contrat à l'amiable. Dans la foulée, la star chilienne s'est envolé vers Marseille pour s'engager en faveur de l'OM.

Le PSG signe une star, «ce n’est pas possible» https://t.co/Wzl0fWdqbX pic.twitter.com/vrzn8NVH4q — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Balerdi s'active pour qu'Alexis Sanchez prolonge

Lors de son arrivée à l'OM l'été dernier, Alexis Sanchez a paraphé un bail d'une saison. Sous contrat jusqu'au 30 juin, l'attaquant de 34 ans claquera donc la porte de Marseille cet été - et ce, pour rejoindre un nouveau club librement et gratuitement - s'il ne rempile pas d'ici-là. Une information qui n'a pas échappé à Leonardo Balerdi, déterminé à faire tout son possible pour qu'Alexis Sanchez soit toujours à l'OM la saison prochaine.

«Je lui ai dit qu'il devrait rester à l'OM»