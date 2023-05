Le PSG boucle une signature, il fait une grande annonce

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, le PSG a officiellement annoncé la prolongation de contrat de son défenseur et capitaine Marquinhos jusqu’en 2028. Si cette signature était pressentie depuis quelque temps, le niveau parfois déclinant du défenseur brésilien interroge. Arrivé à Paris à 19 ans, Marquinhos a connu des hauts et des bas sous le maillot du club parisien. Ce dernier le reconnaît volontiers, ces dernières saisons n’ont pas été simples.

En 2028, Marquinhos aura 34 ans. Le capitaine brésilien du PSG pourrait finir sa carrière à Paris, lui qui a prolongé son contrat ce vendredi. Plusieurs fois pointé du doigt lors des dernières saisons, notamment après sa performance ratée l’an passé face au Real Madrid en Ligue des Champions, le Brésilien s’est confié à ce sujet dans un entretien accordé au journal l’Équipe .

« On a tous des hauts et des bas », concède Marquinhos

« Au fil de ces dix ans, j'ai eu des bons et des mauvais moments. Ils ont fait le joueur que je suis aujourd'hui. Quand tu as un mauvais moment, ça marque beaucoup l'image d'un joueur » , concède le capitaine du PSG. « Les gens oublient vite tout ce qu'on a fait avant, tout ce qu'on a fait pour le club. Aujourd'hui, le foot vit vraiment dans l'instant. Comme je disais, on a tous des hauts et des bas, mais il faut garder du courage et du respect pour le maillot que tu portes. Je pense que j'ai été un peu marqué par la défaite en Ligue des champions la saison dernière (1-0, 1-3 contre le Real Madrid en huitièmes de finale) et par le tir au but manqué au Mondial (1-1, 2-4 aux t.a.b. face à la Croatie en quarts). Avant le tir au but, je pense que j'ai fait un très bon tournoi. Malheureusement, tu as des points faibles dans une carrière, et les gens restent avec ça en tête » , affirme Marquinhos.

Marquinhos souhaite « surmonter les moments difficiles » à Paris