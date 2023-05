En plein calvaire, un joueur de l’OM se fait fracasser

Arnaud De Kanel

Après un début de saison plutôt réussi qui avait nourri de grands espoirs pour la suite, Nuno Tavares accuse le coup depuis la reprise des hostilités qui ont suivi la Coupe du monde. Les performances du Portugais laissent un goût amer et Nicolas Filhol est à bout.

S'il y a bien un joueur qui laisse les supporters de l'OM sur leur faim en cette seconde partie de saison, c'est bien Nuno Tavares. Le piston gauche prêté par Arsenal est à l'arrêt et il faut remonter au mois de février et un déplacement à Toulouse pour le voir décisif. L'OM ne devrait pas le retenir cet été et ça devrait faire un heureux dans la cité phocéenne. Nicolas Filhol est exaspéré par le niveau de Tavares. Il l'a littéralement fracassé dans l'émission Football Club de Marseille .

«Un QI football d’huître»

« Physiquement, il est au-dessus de la moyenne. Il va très vite. Techniquement, il est capable de réaliser des gestes incroyables. Au final, c’est zéro bonne passes, un QI football d’huître. Le deuxième but contre Lens, il est pour lui. Il est encore en train de rêver, ça part dans son dos, il se fait bouger et ça finit au fond. Je ne comprend pas ce joueur », a tout d'abord lâché le journaliste avant de poursuivre.

«Défendre ça ne l’intéresse pas»