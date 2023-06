PSG : Cette révélation surréaliste sur le transfert de Messi

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi est sur le point de changer de club librement et gratuitement. Désireux de s'offrir les services de la Pulga, l'Inter Miami aurait d'ores et déjà formulé une offre. D'ailleurs, d'autres franchises de MLS seraient prêtes à mettre la main à la poche pour faciliter le transfert de Leo Messi, et ce, parce que l'arrivée de l'Argentin augmentera les revenus du championnat.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG à l'été 2021. Deux ans plus tard, la Pulga devrait changer de club dans les mêmes conditions.

L'Inter Miami a dégainé pour Messi

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi serait d'ores et déjà assuré de prendre le large cet été. Alors qu'une prolongation ne serait pas du tout d'actualité, le numéro 30 parisien serait sur le point de signer dans un nouveau club librement et gratuitement.

D'autres franchises de MLS sont prêtes à investir