Le PSG boucle un transfert, une date est fixée

Pierrick Levallet

Le PSG a peut-être déjà bouclé son premier transfert de l'été. Le club de la capitale aurait accéléré les choses dans le dossier Marco Asensio. Ce dernier, étant en fin de contrat avec le Real Madrid, aurait trouvé un accord avec la formation parisienne récemment. Sa signature, elle, serait imminente.

Le PSG tiendrait déjà sa première recrue de l’été. Le10Sport.com vous a révélé il y a quelques jours que Luis Campos en pinçait pour Marco Asensio et qu’il avançait ses pions pour le joueur du Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain, l’Espagnol devrait quitter le club madrilène. Et ces dernières heures, le dossier se serait totalement emballé.

Le PSG boucle un premier transfert, la révolution du Qatar se confirme https://t.co/8xsxzZjwdd pic.twitter.com/dQrWsrr6pJ — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Accord trouvé entre le PSG et Asensio

En effet, AS et El Chiringuito ont annoncé qu’un accord avait été trouvé entre Marco Asensio et le PSG. The Athletic ajoute que les deux parties se seraient entendues autour d’un contrat à environ 10M€ par saison. Toutefois, tout ne serait pas encore totalement bouclé.

Sa signature est imminente