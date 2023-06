Une star arrive au PSG, elle va toucher le jackpot

Pierrick Levallet

En quête de renforts en attaque, le PSG tiendrait déjà sa première recrue dans ce secteur. Le club de la capitale aurait en effet trouvé un accord avec Marco Asensio. Une belle revalorisation salariale attendrait d'ailleurs l'Espagnol à Paris. L'actuel joueur du Real Madrid devrait voir ses revenus presque doubler chez le champion de France.

Avec le départ de Pablo Sarabia l’hiver dernier et le manque de solutions offensives qui s'est fait ressentir cette saison, le PSG cherche à recruter dans ce secteur cet été. De ce fait, Le10Sport.com a révélé en exclusivité que le PSG fonçait sur Marco Asensio. Le profil du joueur de 27 ans, en fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, plait à Luis Campos. Le club de la capitale aurait d’ailleurs bouclé son transfert.

Le PSG boucle l'arrivée de Marco Asensio

Marco Asensio devrait bien débarquer au PSG à l’issue de la saison selon AS et El Chiringuito . L’Espagnol aurait trouvé un accord avec les dirigeants parisiens autour de son arrivée dans la capitale. Il aurait repoussé toutes les offres du Real Madrid et s’apprêterait à signer chez le champion de France.

Une belle revalorisation salariale l'attend