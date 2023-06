Surprise, le PSG a le champ libre pour un buteur

Thomas Bourseau

Victor Osimhen a mis le feu à la Ligue 1 au LOSC avant de confirmer au Napoli et de remporter le Scudetto cette saison. Le PSG songerait à s’attacher ses services cet été, et il semble que le Bayern Munich ne soit plus dans la course.

Le PSG préparerait déjà depuis quelque temps son mercato. Et différents noms d’attaquants circulent dans la presse pour venir apporter un soutien à Kylian Mbappé. C’est notamment le cas d’Harry Kane, de Randal Kolo Muani ou encore de Romelu Lukaku pour ne citer qu’eux. D’ailleurs, il semblerait selon RMC Sport que le comité de direction du PSG tiendrait Victor Osimhen en haute estime.

Concurrence XXL pour le PSG dans le dossier Osimhen

Le buteur du Napoli a été sacré meilleur buteur et champion de Serie A cette saison. Chelsea, Manchester United ainsi que le Bayern Munich sembleraient être prêts à donner du fil à retordre au PSG dans la course à la signature de Victor Osimhen. Néanmoins, la donne a changé au Bayern Munich.

Le PSG en rêve, son départ est officialisé https://t.co/uYacD9L8xG pic.twitter.com/8BjVhNQsJn — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Le Bayern Munich se retire publiquement pour Osimhen