Mercato - PSG : Coup de théâtre, une offre entre les mains de Messi ?

Et si le prochain club de Lionel Messi n’était pas une vieille connaissance qu’est le FC Barcelone ? L’attaquant argentin va quitter le PSG à l’intersaison et l’Inter Miami semble lui avoir déroulé le tapis rouge.

Lionel Messi est bien parti pour aller voir ailleurs cet été. Certes, il existe une clause dans son contrat signé au PSG à l’été 2021 lui permettant de rallonger son expérience pour une troisième saison au Paris Saint-Germain. Guillem Balague a confié ces dernières semaines que cela fait près de deux mois à présent que Messi aurait fait part à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat à Paris.

Lewandowski attend Messi au Barça

Et maintenant ? Il est question d’un retour en grande pompe au FC Barcelone pour la légende vivante du club culé. Et ce n’est pas Robert Lewandowski qui assurera le contraire. Pour RTVE , le Polonais a fait passer le message suivant ces dernières heures. « Nous devons attendre et voir si Leo Messi peut venir à Barcelone. J'espère qu'il viendra. Peut-être que dans quelques jours, nous aurons plus d'éléments et d'informations concrètes. Je sais qu'il serait très facile de jouer avec lui parce que Leo peut jouer à presque tous les postes et à tous les moments du jeu. Il n'est pas seulement une légende de Barcelone, car il peut jouer dans d'autres équipes. Pour nous, ce serait probablement quelque chose d'incroyable et nous serions ravis qu'il revienne ».

Une offre de l’Inter Miami pour Messi afin qu’il débarque en juillet