Coup de tonnerre, l’histoire se répète pour les stars du PSG

Thibault Morlain

Le PSG l’a officialisé, Sergio Ramos ne continuera pas l’aventure avec le club de la capitale. Arrivé en 2021 en provenance du Real Madrid, l’Espagnol sera donc resté deux ans à Paris. Si des discussions ont eu lieu pour prolonger le contrat du défenseur central, aucun accord n’a pu être trouvé. C’est donc libre que Ramos quitte le PSG. Un scénario loin d’être anodin au sein du club de la capitale, qui, ces dernières années, a eu l’habitude de voir certains de ses plus grands noms partir de la même manière.

Le grand ménage a débuté au PSG. Et voilà que Sergio Ramos va donc quitter le club de la capitale à l’issue de cette saison 2022-2023. Alors qu’une prolongation de contrat était évoquée pour l’ancien du Real Madrid, celle-ci n’aura finalement pas lieu. L’officialisation est tombée avant le dernier match de la saison et Ramos va quitter libre le PSG. Un destin que pourrait également connaitre Lionel Messi. Voilà une habitude qui se perpétue un peu plus du côté des champions de France.

Une star quitte le PSG, les coulisses du départ révélées https://t.co/MtsQ5Qcn4B pic.twitter.com/S1kGc9OZPy — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Di Maria, Silva, Cavani, Ibrahimovic…

En effet, ces dernières années, nombreuses ont été les grands noms à quitter le PSG une fois arrivés au terme de leur contrat et donc librement. Le dernier en date ? Angel Di Maria. A l’été 2022, l’Argentin a fait ses adieux au club de la capitale, en pleurs, lui qui a marqué l’histoire parisienne. Il a par la suite rebondi à la Juventus. Deux ans plus tôt, à l’été 2020, ce sont deux joueurs historiques du PSG qui sont également partis libres avec Thiago Silva et Edinson Cavani, eux que Leonardo n’avait pas voulu garder. Mais la liste est encore longue, on peut également citer Dani Alves, Gianluigi Buffon, Adrien Rabiot et bien évidemment Zlatan Ibrahimovic.

L’exode des talents au PSG

Mais il n’y a pas que les stars du PSG qui partent libres. Depuis plusieurs saisons maintenant, le club de la capitale est touché par l’exode de ses plus grandes pépites. A défaut d’avoir du temps de jeu à Paris, elles préfèrent aller exploser ailleurs. Ainsi, nombreux ont été les cracks à partir librement du PSG. L’exemple le plus marquant est bien évidemment celui de Kinglsey Coman, mais plus récemment, ce sont Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche qui avaient préféré signer leur premier contrat loin du PSG, à savoir au Bayern Munich et à l’ASSE.